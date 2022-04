Ecco scoperti quali sono i legumi con meno carboidrati, parla l’esperto

Sono ottimi per la salute, li puoi mangiare in quantità industriali senza rischiare di indigestione, ma agli italiani non piacciono molto: stiamo parlando di legumi. Il consumo di ceci, fagioli e lenticchie è in aumento, ma non tanto quanto richiede la dieta mediterranea. I legumi sono un alleato prezioso in qualsiasi dieta perché forniscono proteine ​​vegetali e molti minerali, ma spesso sono anche ricchi di carboidrati: ecco i legumi a basso contenuto di carboidrati e le scelte migliori per una dieta equilibrata e ipocalorica. I carboidrati possono aiutarti a perdere peso aggiungendo valore alle tue proteine ​​e i legumi sono una buona scelta. Ma scegliamoli con saggezza per massimizzare il loro ruolo nella nostra dieta.

Soia

La soia contiene solo il 6,3% di carboidrati per 100 grammi di prodotto. È il legume più proteico e ha un valore di carboidrati inferiore rispetto a tutti gli altri legumi.

Fave secche

Le fave sono spesso i legumi meno considerati perché preferiamo i più diffusi e conosciuti. In effetti, le fave essiccate sono un’ottima opzione, con solo 33 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto.

Fagioli secchi

I fagioli forniscono il 35% di carboidrati per 100 grammi di prodotto e possiamo includerli nei legumi meno costosi. Sono ancora una buona scelta.

Fagioli borlotti

I fagioli borlotti sono leggermente più pregiati degli altri fagioli, con poco più di 35 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto.

Il resto dei legumi, compresi lenticchie e piselli, vale più di 40 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto, quindi si consiglia di usarne di meno. I fagioli con il più alto contenuto di carboidrati sono senza dubbio i ceci, che contengono il 44,5% di carboidrati. Sono tutti valori da tenere in considerazione quando si pianifica la propria dieta per sostituire i legumi in modo intelligente senza doverne eliminare alcuni.

Importanza per la salute

Il 10 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dei Legumi, l’alimento essenziale nella lotta alla malnutrizione, affinché l’agricoltura continui a crescere in linea con le transizioni ecologiche e una dieta ricca ed equilibrata come descritto in precedenza.

Oltre ad essere coltivate senza richiedere molta acqua, possono anche essere conservate a lungo. I fagioli sono una importantissima fonte di proteine, forniscono ferro, fibre, sono facilmente reperibili anche a colazione, ma non fa parte della nostra abitudine. Tuttavia, è importante fare scorta di proteine ​​​​al mattino o optare per i legumi anche per uno spuntino. Tuttavia, secondo Coldiretti, anche se il consumo effettivo sulla nostra tavola è in media una volta alla settimana, la crescita dei legumi italiani aumenterà comunque del 15% nel 2021. Una persona dovrebbe mangiare ceci, fagioli e lenticchie almeno “tre giorni” a settimana. Non bisogna mai pensarli come contorno, ma come complemento del primo piatto o un intero secondo. Possiamo mangiarli tutti i giorni, pranzo e cena.