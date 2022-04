Le donne sono spesso accusate di essere troppo umorali, sopratutto in “particolari periodi del mese”, seguendo quello che è uno stereotipo denigratorio. E’ comunque vero che l’umore femminile può essere condizionato da numerosi fattori ed appare facilmente influenzabile in specifici casi. Le donne più impulsive dello zodiaco, quali sono?

Non tutte infatti sono ponderate, pacate e ragionate, ma prediligono o agiscono senza pensarci in modo impulsivo e spesso precipitoso. Sono donne dal carattere tendenzialmente considerabile “forte”, ma c’è qualche eccezione.

Le donne più impulsive dello zodiaco, quali sono?

Scorpione

Decisamente più impulsive delle controparti maschili, le donne Scorpione non fanno segreto di essere delle “gatte da pelare” non indifferenti. Non prediligono sfuriate vere e proprie ma non sono in grado di seguire un piano ragionato ed efficace nel medio-lungo periodo. Preferiscono avere “tutto e subito” anche se questo non è ovviamente sempre possibile.

Toro

Impulsiva ma tendenzialmente riesce a contenere l’impeto, sopratutto in ambito lavorativo, almeno in parte. La situazione cambia quando si parla di “affari personali”, contesto dove la donna toro dimostra tutta la propria indole decisamente fumantina e poco controllata. Rispetto ad altri segni, essa non intende minimamente limitarsi e ciò provoca ammirazione da una parte ma anche un po’ di imbarazzo dall’altra.

Acquario

Molto sensibili ma anche parecchio fragili, come “sistema difensivo” per evitare di essere ferita e delusa, Acquario è solita manifestare il proprio dissenso e la propria indole con atteggiamenti estremamente impulsivi, contraddistinti da una “vena” nervosa. Bisogna essere molto pazienti per conquistare la loro fiducia.