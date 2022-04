Non tutti lo sanno, ma la bresaola ha questo effetto sul nostro organismo

La bresaola è tipica della Valtellina, è un salume crudo ottenuto dalla carne di manzo salata ed essiccata, ha la forma di un cilindro o un parallelepipedo, avvolto dal budello. È di colore rossastro.

Benefici

È uno dei salumi più amati in Italia, è molto magro e leggero ed usato nelle diete degli sportivi e di chi vuole mantenersi in forma. Mangiare bresaola regolarmente, senza però esagerare, è ottimo per aiutare il benessere fisico dell’organismo, poiché sono molte le sue proprietà benefiche.

Questo salume è molto digeribile, poiché ha un basso contenuto di grassi e mangiarla può aiutare a contrastare i problemi di digestione.

Possiede un elevato contenuto di sali minerali come ferro, potassio e fosforo, che aiutano a recuperare le energie, fortificare, prevenire i crampi e ridurre lo stress. Ha anche proprietà antiossidanti dato che contiene polifenoli, vitamina E e selenio.

La bresaola è ricca di vitamine B che rafforza le difese immunitarie e vitamina B12 per aiutare pelle, unghie e capelli.

La bresaola ha questo effetto sul nostro organismo

La bresaola è molto importante per il nostro corpo perché fornisce le energie necessarie per lo svolgimento delle funzioni metaboliche e per le azioni della vita quotidiana.

La bresaola è tra gli alimenti che mettono di buonumore perché contiene triptofano e altre sostanze che interagiscono con le aree responsabili della felicità.

Controindicazioni

La bresaola però non è per tutti, infatti essendo una carne cruda è sconsigliata per le donne in donne in gravidanza.

Per chi soffre di ipertensione arteriosa ne è sconsigliato l’uso a causa del contenuto eccessivo di sale.

Per le persone con colesterolo molto alto è consigliato un uso molto limitato di bresaola.

Contiene come altri salumi i nitriti, che vengono aggiunti per aumentare i tempi di conservazione. Si può conservare in frigo per non più di due giorni.