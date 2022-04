La fretta è una cattiva consigliera, recita un vecchio adagio, anche se spesso sono i contesti a portarci a vivere le cose in maniera frenetica e stancante, fisicamente e mentalmente. In alcuni casi tuttavia abbiamo inevitabilmente a che fare con personalità che vanno sempre di fretta anche se la situazione non lo richiede. Si tratta di persone che tendenzialmente vivono le cose in maniera diametralmente opposta rispetto a chi vive la vita in modo placido e tranquillo. Quali sono i segni più frettolosi in assoluto?

Quali sono i più frettolosi in assoluto? Ecco i segni!

Vergine

Apparentemente sembra decisamente placido ed in controllo, ma Vergine in realtà “nasconde benissimo” una forte dose di stress che non riesce a gestire in maniera ottimale come vorrebbe. In particolare sul lavoro palesano con maggiori difficoltà una fretta congenita, che probabilmente “fa parte” della formazione caratteriale del segno.

Acquario

Non si sente facilmente adeguato al contesto sociale, ha i suoi tempi, tende a procastinare con troppa facilità e ciò si ripercuote in modo importante anche sul loro stato mentale. Per questo motivo sono sempre di fretta in un modo che è anche piuttosto “deleterio” per chi gli sta vicino. E’ un segno che esterna molto le proprie emozioni, frettolosità inclusa.

Sagittario

Decisamente stancanti, raramente sono soddisfatti del proprio operato ed instintivamente vanno di fretta, anche se in privato sono decisamente più calmi e ragionati. E’ un segno mediamente istintivo che somatizza parecchio le reazioni altrui, la fretta che li circonda tende ad influenzare parecchio gli altri.