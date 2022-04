Oroscopo Paolo Fox domani, 6 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 6 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 6 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in opposizione potrebbe innervosirti parecchio. Ti converrà fare molta attenzione, soprattutto in amore. Il rischio di litigare per la casa, le spese o altre questioni pratiche sarà altissimo. Cerca, piuttosto, di concentrarti su maggio, un mese che ti riserverà moltissime sorprese gradite. Dovresti arrivarci con qualche peso in meno, senza persone e situazioni inutili.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potresti crescere il bisogno di più risposte e certezze sul lavoro. da settimane sei in apprensione perché un contratto sta per scadere o perché stai vivendo tensioni con qualcuno. L’importante sarà non evitare di fare scelte importanti e, specialmente, accettare le proposte che arriveranno. Non è un buon momento per rischiare: meglio andare sul sicuro!

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai un cielo di grande forza che ti appoggerà se dovrai trattare, concludere un buon affare o un accordo. Il tuo Saturno, ancora nel segno, ti inviterà a non seguire progetti illusori, ma restare con i piedi per terra. Il prossimo weekend sarà particolarmente interessante per l’amore, per i nuovi incontri o i progetti di coppia.

Oroscopo domani: Pesci

Ora che Venere è arrivata nel tuo segno, le cose andranno di bene in meglio. Con stelle così vantaggiose niente potrà intromettersi tra te e il successo, ma tu dovrai darti da fare, metterti in gioco. Ti aspettano giornate molto promettenti, sia in amore che nel lavoro.