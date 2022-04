L’egocentrismo a “piccole dosi” non viene considerato un difetto, anzi può essere percepito come un pregio, in quanto segno di autostima. Tuttavia desiderare di avere attenzioni in maniera eccessiva e costante non fa altro che “dar fastidio” alla maggior parte delle persone che devono avere a che fare con una di queste personalità. Non necessariamente infatti l’ego tendente verso l’alto aiuta i rapporti sociali, anzi, un’eccessiva attenzione sulla propria persona tende ad allontanare più che ad avvicinare. Quali sono in definitiva i segni egocentrici dell’intero zodiaco?

Questi 3 sono i segni più egocentrici in assoluto

Gemelli

Egocentrici “fastidiosi” perchè incredibilmente incostanti. Atratti sono infatti estremamente altruisti ed empatici ma fondamentalmente danno l’impressione di pensare a loro stessi anche in maniera spudorata e tendenzialmente fastidiosa. La loro capacità manipolativa li rende poco appetibili da parte di chi li è completamente differente da loro.

Scorpione

Anche Scorpione finisce in lista, anche se istintivamente le prova tutte pur di apparire assolutamente neutro, quasi abborrando l’egocentrismo. Tuttavia merita un posto in questa sede in quanto pur essendo tendenzialmente una persona aperta al dialogo, pone sempre grande enfasi sulla propria visione del mondo e difficilmente riesce a prendere in considerazione un concetto diverso fino in fondo. Insomma provano a celarlo, ma sono egocentrici eccome.

Leone

Divertenti, altruisti ma guai a chi prova a distogliere l’attenzione da loro: il Leone è forse l’egocentrico “tipo”, anche se riesce a “vendere bene” questa voglio tratto con un carattere fondamentalmente gioioso ed alla mano. In condizioni particolari comunque questo atteggiamento da fastidio il più delle volte.