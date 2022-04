Cosa coltivare sul balcone in primavera? Ecco l’orto perfetto per il terrazzo

L’orto sul balcone è la migliore soluzione per chi non possiede un terreno da coltivare, con una buona organizzazione si può ottenere uno spazio idoneo alla coltivazione di diversi tipi di piante. Fare un orto sul balcone è abbastanza semplice, la parte più impegnativa è strutturare la zona da utilizzare, attrezzandola con il necessario. Bisogna poi scegliere cosa metterci come ad esempio un mix di ortaggi e piante aromatiche che favoriscono la crescita anche delle altre tipologie di ortaggio.

Cosa coltivare sul balcone?

Ecco cosa coltivare sul balcone: