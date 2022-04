Il concetto di avarizia può avere diverse forme e cause, e solitamente traspare quando siamo in presenza di comportamenti palesemente a disagio nel momento di spendere una quantità di denarao, non necessariamente alta. Una persona avara o “tirchia” infatti arriva a soffrire quasi fisicamente (in alcuni casi) quando è “costretta” a sborsare soldi, anche se si tratta di cose indispensabili o comunque utili a loro. I segni più avari dello zodiaco possono sorprendere qualcuno: quali sono?

I segni più avari dello zodiaco: il tuo è tra questi?

Vergine

Loro potrebbero sembrare “fuori posto” in questa lista in quanto non realmente attaccati al denaro in quanto tale. Tuttavia essendo dei pessimisti nati tendono ad avere caratteristiche associabili alla “tirchieria”. Se possono, evitano di spendere il superfluo o presunto tale. Sono segni tendenzialmente spartani ma danno “meno fastidio di altri” perchè lesinano sulle spese altrui come per le loro.

Capricorno

L’avaro evidente, anche se i nati sotto questo profilo non si considerano così. Sono estremamente razionali, e fare acquisti superflui, con una più o meno concreta possibilità di pentirsene li farebbe stare male emotivamente. Ecco perchè ponderano molto, a volte troppo, su eventuali acquisti, e lo fanno notare anche agli altri, anche se questo solitamente non viene apprezzato particolarmente.

Acquario

Sono avari sopratutto in particolari ambiti: estremamente arguti, vedono molto al di la delle proprie convinzioni e sanno assolutamente come comportarsi in ogni condizione sociale. Difficile però vederli spendere 1 euro in più rispetto a quanto preventivato. Se non stanno “male” nel farlo, poco ci manca.