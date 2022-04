Oroscopo domani Paolo Fox, 7 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 7 aprile 2022. Aprile è appena cominciato. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 7 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai piano piano a risalire la china. Chi a marzo è stato un po’ avaro di sentimenti, da qui in poi riuscirà a ritrovare passione e a regalarla all’altro. Nel lavoro le cose cominceranno a girare per il verso giusto. Maggio ti ripagherà di tutti gli sforzi compiuti, chissà che le tue richieste non vengano ascoltate… Le coppie che vogliono fare un passo in più nella relazione potranno puntare sulla fine di aprile.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani, così come nei giorni seguenti, dovrai impegnarti per tenere le redini della tua vita. In questo momento ti senti solo, in mezzo a una tempesta. Potresti aver perso un riferimento importante da poco oppure stai vivendo momento di tensione nella coppia, ambiguità sul lavoro. Crescerà la sensazione spiacevole che alcune persone non sono così oneste e bendisposte come credevi tu. Stai avendo forti dubbi riguardo i colleghi, ma anche il partner.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, venerdì e sabato sarà indispensabile mantenere la calma e rimanere in silenzio. Evita i contrasti! Sfrutta queste giornate, piuttosto, per ritrovare un migliore equilibrio interiore. Chi è riuscito a superare in parte una prova, adesso starà meglio. Gli altri dovranno impegnarsi per cominciare a risolvere un problema che li affligge da tempo e non trascinarlo fino a maggio. sono giornate un po’ sottotono, ti manca un affetto sincero vicino.

Oroscopo domani: Scorpione

Da domani pomeriggio in poi aumenterà la voglia di amare, di relazionarsi con le persone, affrontare i problemi, oltrepassare gli ostacoli. Ti aspettano giornate di grande forza, sostenute da Luna, Giove e Venere in ottimo aspetto. Chissà che entro sabato non arrivi perfino una buona notizia…