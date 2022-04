Tutti dobbiamo fare i conti nel disordine, sia quello “concettuale”, mentale e non “fisico”, che quello invece più tangibile. Razionalmente tutti siamo a conoscenza dei vantaggi di un generale modo di fare ordinato, modo di fare che viene anche associato ad un senso di controllo e di “calma”. Alcune persone tuttavia sembrano essere totalmente estranee a questo concetto che nella maggior parte dei casi viene associato ad un miraggio. I segni più disordinati sono generalmente associati a profili tendenzialmente confusionari ma non solo.

Quali sono i segni più disordinati dello zodiaco? Ecco la classifica

3. Pesci

Non lo definiscono un caos ma piuttosto un “ordine alternativo”: Pesci è ben consapevole di essere un po’ fuori dagli schemi ed è per questo che mal si adatta a costrizioni o presunte tali nella loro esistenza. Insomma, vivono piuttosto serenamente questa condizione che raramente sfocia in un caos completo, ma può comunque causare problemi dal punto di vista sociale.

2. Cancro

E’ l’accumulatore compulsivo per eccellenza, e non solo in riferimento ad oggetti che tende a collezionare, e che sembra quasi impossibile volersi staccare: ha anche una tendenza a fare disordine nella propria vita, non scegliendo bene le priorità e incappando in errori che inevitabilmente causano ulteriore disordine mentale. Insomma, un cane che si morde la coda.

1. Gemelli

L’incostante per eccellenza, Gemelli non sa letteralmente come gestire la propria vita in modo congruo. O meglio, lo sa anche ma tra la teoria e la pratica c’è una bella distanza, e sono soliti fare confusione e sviluppare caos, fattore che influenza anche chi gli sta vicino. Ecco perchè tendono ad essere attratti da segni invece più schematici.