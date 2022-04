Attenzione al mal di testa, può essere più grave di quanto pensi

La cefalea di tipo tensivo, conosciuta anche come cefalea di tipo muscolo-tensivo, è il più frequente mal di testa. Si manifesta con un dolore persistente da ambedue i lati della testa. Il dolore è lieve o moderato e non compromette le attività quotidiane. Normalmente, dura da 30 minuti a qualche ora ma, a volte, può durare diversi giorni. Le cause della cefalea tensiva possono essere vari come stress, posizione scorretta, digiuno o disidratazione. Di solito, può essere risolta con antidolorifici comuni, come il paracetamolo o l’ibuprofene.