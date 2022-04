Si può essere complicati in tantissime maniere: nei modi di fare, nelle parole ma anche e sopratutto nelle azioni: tutt’altro che limpidi, queste persone possono avere intenzioni reali nel non voler essere compresi oppure può trattrarsi di una prerogativa non voluta. Insomma, è chiaro che alcune persone sono realmente indecifrabili, sopratutto all’inizio, e tutti questi profili seppur diversi sono tendenzialmente accomunati da alcune peculiarità. Ecco i segni zodiacali maggiormente considerabili degni di questa nomea.

Difficilissimi! Ecco i segni più complicati dello zodiaco!

Gemelli

E’ quasi inevitabile trovarseli in lista: Gemelli “paga dazio” in fatto di complicazioni perchè a volte è realmente impossibili perchè hanno una logica tutta loro. Spesso vengono associati al bipolarismo vero e proprio ma è molto più semplice, seppur frustrante, definirli complicati, complessi, indecifrabili. Del resto loro stessi ne sono al corrente ma non saprebbero spiegarlo. E se non ci riescono loro, come potrebbero farlo gli altri?

Acquario

Estremamente sensibili ma anche piuttosto criptici sopratautto quando subentra come argomento la vita personale/sentimentale. Molti acquario “mettono le barricate” quando c’è da trattare problematiche private, altri rispondono in malo modo. Sono difficili da trattare anche perchè spesso mandano “fuori strada” chi cerca di comprenderli.

Scorpione

Tendenzialmente affascinanti ma anche complicato averli vicino. Nonostante provino (e riescano il più delle volte) ad apparire in controllo delle proprie emozioni, sono in realtà “condannati” a cali di umore. Ciò significa che uno Scorpione a volte fa cose assolutamente senza apparente senso. Quindi è realmente impossibile provare a capire con certezza e precisione cosa passi loro per la testa.