Essere anticonformisti non sembra essere così “strano” oggi, anche perchè gli incompresi sono tendenzialmente accettati e non visti come “bizzarri” in maniera così totale come un tempo. Il termine sta ad indicare chi non è solito adattarsi in maniera “tradizionale” ad un determinato contesto sociale, politico o culturale, scegliendo al contrario di andare “contro corrente“. Essendo una peculiarità strettamente collegata al carattere delle singole persone risulta inevitabile considerare l’anticonformismo legato in particolare ad alcuni segni zodiacali. Ecco quelli che inevitabilmente sono considerati anticonformisti.

Gli anticonformisti, ecco i segni più “fuori dagli schemi” dello zodiaco

Pesci

Da non considerare l’anticonformista “per moda”, Pesci è assolutamente 100 % naturale. Inevitabilmente riesce a trovarsi a suo agio in pochi contesti. Non adotta quasi mai un approccio sociale “aggressivo” e questo lo porta ad essere considerato “particolare” se non addirittura strano. Quando c’è realmente bisogno di loro, tuttavia sono tra i più affidabili e concreti in assoluto.

Cancro

Quasi impossibile dire a Cancro come comportarsi ed aspettarsi che segua alla lettera il tutto: sia per una questione di principio, Cancro infatti deve “toccare con mano” ogni rischio ed opportunità prima di comprenderne realmente il senso. Indipendente, a tratti ribelle e quasi orgogliosamente va in destinazione “contraria” con frequenza.

Acquario

Decisamente pacati e poco avvezzi al farsi notare, Acquario nasconde una personalità decisamente fuori dagli schemi che viene considerata perlopiù difficile da inquadrare. C’è effettivamente bisogno di molto tempo per comprendere la sua logica quasi sempre molto distante dal modo di ragionare comune. Difficilmente parla a vanvera, ed anche se non si può concordare su ogni cosa che dice, offre sempre spunti di riflessione.