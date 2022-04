Non necessariamente insensibili ma inevitabilmente distaccati per le più disparate motivazioni: una personalità percepita “fredda” può essere percepita in fase di primo incontro oppure quando c’è effettivamente bisogno di palesare i propri sentimenti. Può trattarsi di una “strategia” o di una comune reazione naturale dell’umore. Non tutti infatti riescono a palesare in modo evidente le proprie emozioni. Ecco in definitiva quali sono i segni più freddi dello zodiaco.

I segni più freddi dello zodiaco: attenzione a loro!

Scorpione

Sono inevitabilmente complicati ed a tratti ingestibili: non dovrebbero comparire in questa lista perchè quando tengono davvero a qualcuno sono disposti a fare quasi ogni cosa per dimostrare il loro affetto. Ma si tratta di eventi rari, visto che nella maggior parte dei casi Scorpione trova parecchia difficoltà a relazionarsi in modo “evidente” con le persone. Quando una persona non da loro buone sensazioni da subito, difficilmente cambiano idea, e perciò risultano inevitabilmente freddi e distaccati.

Gemelli

Diversa la situazione per Gemelli che non è così “difficile” come Scorpione ma rappresenta comunque un discreto enigma sopratutto in una relazione sentimentale. Sono decisamente alla mano ma quando c’è da dimostrare o evidenziare le loro emozioni sono terribilmente impacciati sia nelle parole che nelle azioni. Ecco perchè decidono di nascondersi a tratti dietro una timidezza un po’ artificiosa.

Toro

Molto affettuosi e discretamente empatici ma sostanzialmente disinteressati nei riguardi di cose che non “toccano” loro. Anche un segno forte come Toro dimostra il “fianco” quando c’è da essere romantici e naturalmente gentili, sopratutto con il proprio partner.