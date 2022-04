Non tutti amano la compagnia o quantomeno, non tutti danno il loro meglio in presenza di altre persone: per loro la solitudine rappresenta una condizione decisamente migliore rispetto alla naturale percezione negativa. Le motivazioni che portano questi segni ad isolarsi ed essere considerati solitari sono svariate e non sempre di facile connotazione. Alcuni segni dello zodiaco infatti sono incredibilmente soggetti a rientrare nella categoria rispetto ad altri. Ecco quali sono i segni più solitari.

I più solitari dello zodiaco: ecco i primi 3 segni

Scorpione

Non dovrebbe stupire che Scorpione da effettivamente il meglio se lasciato in pace, sopratutto dal punto di vista professionale, anche se non disdegna di lavorare in team, da effettivamente risultati maggiori se “lasciato in pace”. E’ anche estremamente selettivo nell’ambito sociale, detesta le compagnie numerose ed invadenti. Al contrario è molto geloso dei propri spazi vitali e sa benissimo quali sono.

Cancro

Differente ma non in tutto la situazione per i Cancro: apparentemente più soggetti alla socialità perchè tendenzialmente più chiacchieroni, scelgono anche loro con molta accuratezza le proprie compagnie. Sono tendenzialmente puntigliosi e selettivi per quanto riguarda le loro amicizie più strette, e come Scorpione, non amano manifestazioni sociali troppo ingombranti.

Acquario

Gli anticonformisti per eccellenza inevitabilmente hanno la tendenza a sentirsi a disagio nella maggior parte dei contesti. Allo stesso tempo non amano essere criticati e perciò tendono a circondarsi di poche persone. La loro è una vera e propria scelta quasi “automatica” in quanto non sentono la necessità di apparire competitivi, nella maniera più assoluta.