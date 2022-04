Da piccolissimi siamo praticamente obbligati a rapportarci con il denaro, fattore sempre più importante nel mondo odierno. Non tutti siamo particolarmente accorti al suo utilizzo ma al contrario sono molti ad essere considerati spendaccioni. Esiste più di qualche terminologia per definire chi non è solito dare enorme importanza al denaro in quanto “bene”, pur comprendendone assolutamente l’importanza: “mani bucate”, sta proprio a significare una certa predisposizione a spendere a volte in maniera incontrollata o quasi. Ecco i segni considerabili tra i più spendaccioni in assoluto.

I più spendaccioni dello zodiaco: ecco i segni con le “mani bucate”

Ariete

Ariete ama le belle cose ma la sua tendenza a spendere tanto (troppo) è da ricercarsi sopratutto nella scarsa capacità di gestione e di pianificazione. Sono tanto abili con gli esseri umani quanto poco risultano esserlo con le proprie finanze. La cosa non sembra essere un problema serio per loro.

Leone

Comprendono molto bene il potere del denaro ma difficilmente sono considerabili esattamente parsimoniosi. Non “buttano il denaro” anche se hanno la tendenza a sprecarlo con troppa facilità, sopratutto per cose anhe molto belle ma fondamentalmente poco utili nell’ambito pratico.

Bilancia

E’ un segno molto sofisticato, e continua ad esserlo anche se le sue finanze non sono in grado di “tenere” uno stile di vita. Bilancia infatti non bada a spese quando c’è da acquistare cose di livello medio-alto, non è un tipo che si trattiene, anzi quasi sembra eccitarlo, il fatto di vivere sempre con il “rischio” economico. Difficilmente diventano ricchi però si godono la vita.