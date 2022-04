Definizione che non piace a nessuno, quando si subisce, ma che inevitabilmente provoca dissidi: esistono effettivamente personalità maggiormente tendenti al “melodramma” di altre, ed ad assumere atteggiamenti considerabili portati al vittimismo puro e semplice. E’ difficile identificare la natura di questo atteggiamento: in alcuni casi queste persone assumono questo modo di fare per evitare di prendersi responsabilità dirette o anche per avere attenzioni. Ciò che sembra palese è che alcuni profili caratteriali. Quali sono i segni più vittimisti dello zodiaco?

I vittimisti dello zodiaco: c’è anche il tuo segno?

Pochi sarebbero pronti ad ammetterlo ma sono molti i profili caratteriali “degni” di questa poco lusinghiera nomea.

Cancro

Segno estremamente sensibile, talvolta troppo “passivo” nelle reazioni, è realmente difficile da gestire nelle reazioni umane. Tenere a bada un’indole così particolare come la propria è una vera sfida, e perciò gli atteggiamenti da vittima sono la normalità. E’ sempre colpa di qualcuno, questa peculiarità tende a “spogliare” Cancro dalle proprie responsabilità.

Scorpione

Strano vederli in lista? No, perchè anche se sono abili oratori, in caso di difficoltà difficilmente ammettono le proprie mancanze, e il più delle volte propendono per il melodramma puro. Se non riescono ad uscire vincitori da un contesto di dialogo, tirano fuori cose non collegate pur di apparire come la parte lesa.

Vergine

Anche loro sono segni che inevitabilmente amano fare le vittime. Il problema è che lo hanno imparato a fare così bene che fondamentalmente è difficile distinguere dove c’è l’atteggiamento reale e dove arriva il melodramma. Sono realmente esperti in questa forma di atteggiamento, indifferentemente dal contesto.