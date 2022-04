Oroscopo domani 9 aprile 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani sabato 9 aprile 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Oroscopo Paolo Fox domani – 9 aprile 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà afflitto da una profonda agitazione interiore e rischierà di ripensare troppo a lungo al passato. Giornata promettente per il Toro che potrà riportare la serenità nella vita di coppia. I Gemelli domani saranno ancora molto nervosi, mentre per il Cancro si preannuncia un inizio weekend che rilancerà l’amore.

Domani il Leone potrà cominciare a dare spazio ai sentimenti, mentre per la Vergine sarà tassativo colmare un vuoto che si è creato cin il partner. La Bilancia domani dovrà cercare di risolvere un problema di lavoro, nato dopo una pausa forzata. Giornata promettente per i nati in Scorpione che potranno riportare l’amore in primo piano.

Al Sagittario domani occorrerà la massima cautela in amore, mentre il Capricorno sarà talmente dubbioso e nervoso che sentirà il bisogno di stare da solo. Nelle prossime ore l’Acquario e i Pesci dovranno concentrarsi sull’amore. si prospetta una giornata molto intrigante.

Oroscopo Branko domani – 8 aprile 2022

Oroscopo domani Branko – Domani qualcuno in famiglia potrebbe urtare la sensibilità dei nati in Ariete. Per il Toro sarà una giornata che favorirà le riconciliazioni, gli incontri, le relazioni. Domani i Gemelli saranno agevolati nelle trattative immobiliari, il Cancro invece sarà più affascinante e carismatico che mai.

Il Leone domani sarà alla ricerca dell’amore, mentre un incontro interessante potrebbe sorprendere la Vergine. Nelle prossime ore la Bilancia avrà a che fare con un rivale o un concorrente molto agguerrito. Lo Scorpione, invece, avrà il cuore vagabondo, in cerca dell’anima gemella.

Domani il Sagittario potrà approfittare della benevolenza delle stelle per cercare uno sponsor che lo aiuti a portare avanti un progetto. Il nervosismo del Capricorno sarà molto alto: meglio fare attenzione! Domani l’Acquario avrà una giornata molto proficua, riuscirà a superare un piccolo problema pratico. Infine, per i Pesci si prospetta un sabato molto interessante per le questioni di cuore.