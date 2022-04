Quali sono i segni più competitivi di tutti? Ecco la risposta

A tutti piace vincere (o quasi) ma per alcuni il senso della competizione ed il gusto della sfida ha un “sapore” ed un valore sensibilmente più alto che per altri. Essere competitivi dimostra la volontà di elevarsi e di essere spronati a nuovi traguardi ma non necessariamente evidenzia un profilo “forte” nel senso più tradizionale del termine. Come vedremo l’essere competitivi può anche celare una personalità tendenzialmente più sensibile di altre. Quali sono i segni zodiacali più competitivi? Ecco la risposta.

Ariete

Non poteva mancare all’appello l’energetico ed impetuoso, nonchè impulsivo Ariete. Il loro non è un desiderio ma una vera e propria forma mentis quella di voler, anzi di dover elevarsi sugli altri. Gettarsi a capofitto con l’unico scopo di vincere è essenziale per mantenere intatto il loro carisma, indifferentemente dagli effetti negativi.

Leone

Al netto di un aspetto tranquillo e apparentemente esclusivamente bonario, i Leone hanno costantemente bisogno di dimostrare prima di tutto a loro stessi le loro qualità oratorie e di dialogo. Il loro non è un vezzo ma una necessità vera e propria, essendo tra i segni più egocentrici in assoluto. Non ambiscono alla vittoria per forza, del resto l’importante è partecipare.

Toro

Trae enorme soddisfazione dal mettersi in gioco. Anche loro non hanno necessità di vincere ma essendo profili caratteriali che detestano la routine, il loro cervello deve essere costantemente stimolato, anche da eventi “dolorosi”. Andare oltre i propri limiti per loro è essenziale.