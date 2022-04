Ecco cosa accade a chi mangia il miele una volta al giorno, incredibile

Il miele è prodotto dalle api che trasformano le sostanze zuccherine che raccolgono in natura. Deriva dal nettare, prodotto dalle piante da fiori, e dalla melata, un derivato della ninfa degli alberi. Anche le api lo utilizzano come nutrimento nella stagione invernale o tra una fioritura e l’altra.

Il miele viene usato molto spesso per sostituire lo zucchero in dolci, latte o semplicemente nel caffè. Di solito, viene usato anche quando si è influenzati ad esempio per il raffreddore o il mal di gola.

Quanto miele si può mangiare al giorno?

Gli esperti consigliano di consumare al massimo tre cucchiaini di miele al giorno, cioè circa trenta grammi.

Il miele non contiene saccarosio ma fruttosio. Oltre a fruttosio e glucosio, contiene diversi tipi di vitamine, sali minerali, oligoelementi, antiossidanti, vari tipi di enzimi e sostanze antibatteriche.

È meno calorico dello zucchero infatti contiene per 100 gr di miele, circa 300 calorie.

Contiene molte vitamine e minerali che aiutano a ridurre la concentrazione del colesterolo cattivo nel sangue, aiuta a combattere lo stress e a migliorare le capacità della memoria.

Grazie al calcio contenuto in esso, favorisce la crescita delle ossa. Inoltre stimola le difese immunitarie, migliora la memoria, riduce l’ansia e stimola la produzione delle cellule del sangue nel nostro corpo.

Per i bambini, il miele è un’ottima alternativa allo zucchero bianco che sostiene e stimola la crescita e favorisce la fissazione dei sali minerali nel corpo. Questo è consigliato solo ai bambini di età superiore a un anno, in quanto prima il loro sistema immunitario non è ancora del tutto sviluppato.

Può essere usato anche dagli sportivi, sia durante che dopo una prestazione, infatti fortifica i muscoli, aiuta il recupero e aumenta la resistenza nelle competizioni.

Il miele anche se ha proprietà benefiche rimane comunque una forma di zucchero e pertanto l’assunzione dovrebbe essere moderata.