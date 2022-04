L’iperglicemia è il riscontro di valori elevati di glicemia nel sangue.

I valori normali di glicemia per una persona sana variano tra 70 e 99 mg/dl. Se invece, questo valore aumenta tra 100 e 125 mg/dl si può parlare di glicemia alta. Se il valore della glicemia supera i 126 mg/dl si tratta di diabete.

I principali tipi di diabete sono:

Il diabete tipo 1 o insulino-dipendente;

Il diabete tipo 2 o non-insulino-dipendente;

Il diabete gestazionale;

Il diabete monogenico;

Il diabete secondario ad un altra patologia o a farmaci (cortisone).

I sintomi della glicemia alta si possono manifestare attraverso la stanchezza, aumento della sete e della diuresi, perdita di peso o dolori addominali.

Raramente si possono avere convulsioni e svenimenti.

Glicemia alta, ecco cosa fare subito per abbassarla

Per abbassare velocemente la glicemia si può ricorrere alla somministrazione di insulina.

Per tenerla sotto controllo è possibile seguire un piano alimentare specifico, magari prescritto da uno specialista. É consigliato mangiare alimenti basso indice glicemico e con poche calorie come legumi interi, cereali integrali, lattuga, finocchi, zucchine, radicchio, sgombro, olio di soia, semi di lino, kiwi, uva, fiocchi di latte, merluzzo, petto di pollo, ricotta magra e uova.

Inoltre fanno bene anche alimenti ricchi di vitamina A come frutti rossi o frutti arancioni e latte; vitamina C come arance, limoni, mandarini, pompelmi,prezzemolo; vitamina E come mais e sesamo; flavonoidi contenuti in cibi come aglio, cipolla, ciliegie, frutti di bosco, caffè, cacao, tè.

Si possono utilizzare anche tisane o integratori alle erbe per controllare la glicemia alta. Le erbe migliori per questa patologia sono i mirtilli neri, il sambuco, il mirto, la cannella e l’eucalipto.

Cosa evitare

Sono da evitare alimenti ricchi di carboidrati, dolci, bevande gassate o troppo zuccherate, formaggi grassi, insaccati, wrustel e altri cibi grassi.

Oltre ad una dieta specifica, bisogna fare tanta attività fisica e perdere peso, se necessario.