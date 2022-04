Puzza di fritto e pesce? Ecco la pianta che elimina questi odori

Molto spesso si rinuncia a friggere per evitare la puzza persistente che poi rimane in casa. Non tutti sanno però che esistono alcuni trucchetti per risolvere questa cosa. Le piante, ad esempio aiutano molto in questo caso perché riescono ad eliminare l’odore.

Ecco la pianta che elimina questi odori

Una pianta efficace in cucina è l’alloro.

L’alloro è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lauracee, diffusa nel Mediterraneo. Le foglie sono verde scuro, lucide nella parte superiore e opache in quella inferiore e sono inoltre molto profumate. É una pianta rustica e può essere coltivato in qualsiasi tipo di orto.

Quest’erba aromatica aiuta ad eliminare gli odori persistenti, come la puzza di frittura o di pesce.

Basterà mettere qualche foglia e farla bollire in un pentolino pieno d’acqua per circa quindici minuti e la puzza svanirà.

Queste piante hanno un profumo pungente ma gradevole quindi si potrebbe anche bruciare per far diffondere il suo profumo nell’aria per coprire odori gradeboli.

Si può anche posizionare in un vasetto e metterla in cucina, oltre a eliminare gli odori, eviterà anche che gli insetti non entrino in casa.

L’alloro ha anche proprietà benefiche che derivano, dalla presenza degli oli essenziali come eugenolo e limonene, che sono contenuti prevalentemente nel fogliame o nelle bacche.

Le foglie sono usate anche per preparare tisane per migliorare la digestione, eliminare gas nell’apparato gastrointestinale, contrastare flatulenza e meteorismo e lenire disturbi gastrici.

Questa pianta viene utilizzata anche durante l’influenza, infatti è utile per abbassare la temperatura corporea in caso di febbre, calmare la tosse. Ha anche proprietà antinfiammatore ed è utilizzata per dolori muscolari o artrite.

Inoltre viene utilizzato per ematomi e traumi.

Per comprare una pianta di alloro è importante sapere la provenienza, infatti è meglio acquistarla da un agricoltura biologica, priva di fertilizzanti chimici.