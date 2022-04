Gli esseri umani sono portati all’errore ma esistono persone che inevitabilmente appaiono ed effettivamente sono più maldestre di altre. E’ difficile definire cosa comporti questi individui ad essere più goffe di altre, e che inevitabilmente causano un livello di incidenti più o meno gravi con frequenza. In alcuni casi si tratta di personalità distratte, svagate ma per altri la situazione sembra di più difficile definizione. Ecco i segni più maldestri dello zodiaco.

Quali sono i segni più maldestri dello zodiaco? Ecco la risposta

Ariete

La potenza è nulla senza controllo, recitava un vecchio slogan pubblicitario: Ariete prende questo concetto in negativo e lo porta all’estremo: è un profilo impetuoso, difficile da gestire e controllare, molto energico ma anche continuamente sbadato. Ne è consapevole e per questo tende a delegare a qualcun altro le mansioni più delicate.

Pesci

Pesci è distratto e quindi inevitabilmente risulta poco adatto ai lavori manuali ma anche alle semplici faccende di casa: piatti e bicchieri rotti sono un esempio della normalità di queste persone che anche loro conoscono questo difetto provano ad essere più accorti, solitamente con risultati risibili. Anche loro per questo motivo si tengono a debita distanza da contesti a loro non congeniali.

Gemelli

Non sono maldestri per distrazione, quanto piuttosto per indecisione: la personalità stratificata del Gemelli è un punto debole quando si tratta di assumere posizioni forti e ciò risulta evidente anche quando ha a che fare con contesti pratici. Al contrario, riesce a colmare questa lacuna in contesti più “mentali”, essendo un ottimo dialogatore e “pensatore” raffinato.