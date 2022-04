L’indecisione è uno dei grandi “problemi” della società moderna, sempre più rapida e frenetica, e che ci obbliga a scelte sempre più rapide. Ciò mette in difficoltà in modo particolare chi risulta essere già indeciso di natura: in questa categoria non così ristretta fanno parte al contrario un nugolo di persone estremamente diversificato. Non per forza un insicuro è un “debole”, concezione tendenzialmente superata: l’insicurezza può anche significare sensibilità, prudenza e dubbi, fattori indispensabili per qualasisi forma di comportamento umano sano. Alcuni segni però tendono ad esserlo con costanza, fino ad apparire più insicuri di altri.

I segni più insicuri dello zodiaco: ecco quali sono

Cancro

Lasciano trasparire molto le loro emozioni, e per questo sono tra gli insicuri più “visibili” esternamente. Per questo motivo hanno continuamente bisogno di un concreto supporto emotivo, visto che sopratutto quando si tratta di prendere decisioni, vanno inevitabilmente “nel pallone” con molta facilità.

Leone

Potrebbero sembrare “fuori posto”, ma in questa lista ci stanno eccome: hanno costantemente bisogno di essere considerati e non solo per una questione di ego personale: sono anche molto insicuri e non assolutamente in grado di prendere le decisioni autonome in maniera convinta, anche se tendono a dare un’impressione opposta.

Vergine

Anche Vergine “non dovrebbe stare in lista”, ma gli altissimi standard che si auto impone sono uno specchio delle aspettative in continuo rialzo. Tutto ciò è causato da un’insicurezza di base che viene opportunamente nascosta in maniera anche piuttosto convincente. Fattore che tuttavia permane, anche se solitamente ottengono grandi risultati in ogni ambito.