“L’uomo forte”, secondo una percezione oramai considerabile obsoleta non deve essere sensibile e troppo affettuoso. Uno stereotipo considerabile falso e soprtutto “antico”, anche se naturalmente esistono personalità maschili tendenzialmente poco avvezze alle dimostrazioni di affetto esplicite. Le motivazioni sono culturali, sociali ma anche semplicemente dettate dal carattere dei singoli: quali sono gli uomini maggiormente distaccati dello zodiaco, per percezione? Alcuni segni potrebbero effettivamente sorprendere i più, anche perchè tutto viene modificato parecchio dal contesto specifico.

Gli uomini più distaccati dello zodiaco: scopri quali sono

Bilancia

L’uomo Bilancia rappresenta perfettamente il profilo caratteriale che conosce alla perfezione qualsiasi contesto sociale ed il suo funzionamento. Non è assolutamente anaffettivo ma preferisce dimostrare i propri sentimenti attraverso le parole. Non aspettatevi baci e abracci in quantità, men che meno in contesti sociali particolarmente “affollati”, come ad esempio luoghi dove risulta essere meno a proprio agio rispetto a casa sua.

Scorpione

Sono molto affettuosi ma odiano metterlo in evidenza: Scorpione “deve” essere distaccato per “contratto”, o almeno così sembra: tendenzialmente si sbilancia in atteggiamenti emotivi solo quando si trova perfettamente a suo agio in una particolare situazione. Insomma, se vedete un uomo Scorpione affettuoso, significa che ci tiene veramente!

Sagittario

Completamente differente la situazione per Sagittario, che appare distaccato perchè distratto da una moltitudine di affari ed attività. Per questo motivo tende a destinare molta più attenzione agli amici che non al partner, ma anche nel contesto amicale non è esattamente solito esprimere in modo evidente la propria attitudine. Insomma, non apettatevi un gesto eclatante da un uomo Sagittario.