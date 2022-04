L’istinto di conservazione fa parte della natura umana (come quella di numerose altre specie), ma alcuni sembrano riuscire a bypassare questa sorta di “limite” con una certa facilità: questi uomini in particolare risultano essere dei veri spericolati, sempre pronti a gettarsi in avventure anche rischiose senza troppi complimenti. Non per forza avventurosi, visto che il termine spericolato può fare riferimento in senso generale a qualsiasi poca cura delle conseguenze legate ai pericoli. Alcuni segni zodiacali sembrano essere maggiormente “correlati” a questa definizione. Ecco gli uomini più spericolati tra i 12 segni zodiacali.

Gli uomini più spericolati in base al segno zodiacale, ecco quali

Bilancia

Non ama i proclami ma è un segno molto deciso, e per nulla sprovveduto: raramente fa le cose “tanto per” ma ama programmare e pianificare ogni cosa che fa ma ogni tanto deve “lanciarsi” senza troppi complimenti in avventure. Detesta la routine a meno che non sia una routine “un po’ pazza”. Insomma, imprevedibili forse no ma spericolati sicuramente si.

Sagittario

Spericolato “pazzo” ai limiti dell’incoscenza invece risulta essere il Sagittario: si tratta del ribelle per eccellenza, che si getta a capofitto nelle avventure anche senza una reale motivazione, ma solo per il gusto della sfida e dello sprezzo del pericolo. Anche in età adulta non perde questa peculiarità, che viene “limata” solo parzialmente.

Ariete

Non ama le spiegazioni semplici e la vita “da ufficio”. E se proprio deve sottostare a “costrizioni” sociali, ogni tanto ha bisogno di gettarsi “di testa” in nuove avventure. E’ un amante del brivido ma non uno sprovveduto, affatto, è il tipico elemento carismatico che lancia continuamente il guanto di sfida alla sorte.