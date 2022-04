L’empatia rappresenta la capacità di “sentire” le emozioni altrui, al punto da riuscire a percepirne le sensazioni come se ne facesse parte. Si tratta di una peculiarità che viene percepita nell’immaginario collettivo come positiva, ma che a seconda del contesto può rappresentare anche una dannazione qualora non voluta. Gli empatici sono solitamente personalità sensibili e talvolta fragili ma anche in grado di reagire di conseguenza alle ingiustizie di varia natura. Quali sono i segni maggiormente empatici dello zodiaco? Ecco la risposta.

I segni zodiacali più empatici dello zodiaco: ecco i primi 3

3. Acquario

E’ un segno notoriamente legato alla famiglia e non particolaramente selettivo nell’ambito delle amicizie. Al contrario, riesce a farsi apprezzare in quasi tutti gli ambiti ma forse “paga” l’essere poco selettivo in amore. Quando si prende una “sbandata” per qualcuno, tende a soffrire in maniera esponenziale in caso di delusione amorosa. Al contrario, sono dei partner estremamente attenti e romantici.

2. Toro

Può apparire scostante sulle prime ma è estremamente empatico, anche se prova (e talvolta riesce, più o meno) ad apparire al contrario un “duro”. E’ un profilo caratteriale nobile e dall’alto senso morale che non sopporta le ingiustizie anche perchè lo “fanno stare male”.

1. Pesci

Un altro segno sensibile e molto affettuoso ma anche facile da “ferire”: riesce ad empatizzare con enorme facilità anche con persone completamente differenti da loro, anche quelle più distaccate e scostanti. Se questo è un fattore positivo, diventa negativo quando non è in grado di “regolare” questa capacità visto che soffre molto per i dolori altrui.