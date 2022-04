Il carisma nel mondo femminile tende a “dividere” ancora parecchio: c’è chi considera le donne dotate di una forte carica “trascinante” come un grande pregio ma c’è anche chi considera quasi “spaventevole” una profilo femminile dotato di carisma. Trattandosi di una peculiarità caratteriale, anche il carisma può essere individuato sopratutto in alcuni segni zodiacali che si contraddistinguono in tal senso, del mondo femminile. Ecco le donne più carismatiche dello zodiaco: quali sono?

Scorpione

La capacità apparente di essere sempre in controllo di ogni situazione condita da un’umiltà non comune (non sempre presente nella controparte maschile, rende la donna Scorpione estremamente affascinante ma anche molto puntigliosa quando c’è bisogno di esprimere la propria opinione. Come immaginabile, tendono a dividere parecchio le opinioni.

Capricorno

Le più forti sotto molti punti di vista sono inevitabilmente anche tra le più carismatiche in assoluto, dote che mettono in evidenza fin da giovanissime, addirittura da bambine. Spiccano nei contesti sociali ma rispetto alle Scorpione sono decisamente “meno parole e più fatti”, riuscendo ad evitare con relativa facilità lo scontro verbale. Più concrete sopratutto nel lungo periodo, in particolar modo nei contesti lavorativi.

Gemelli

Incredibilmente carismatiche perchè dotate di un fiuto per le situazioni a loro congeniali. Trascinanti e convincenti, al punto da anche essere delle manipolatrici (in alcuni casi, sia chiaro) piuttosto importanti. Nella maggior parte dei casi comunque riescono a conquistare posizioni di potere di un certo livello senza per questo apparire come le “cattive” della situazione.