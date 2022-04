Oroscopo Branko domani, 11 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 11 aprile 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 11 aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio lascerà la bella posizione per traslocare nel cielo del Toro, perciò in quadratura. Dovrai pazientare fino a maggio, prima di vivere la tua vera svolta dal punto di vista professionale. Nel frattempo sfrutta questi giorni per seminare, ritrovare la fiducia nel futuro.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani il tuo Mercurio passerà nel cielo dell’amico Toro: ottime notizie! A poco a poco potrai recuperare sul lavoro e nei rapporti interpersonali. Ti converrà approfittare di questo transito per riportare la serenità nelle relazioni, perché a fine aprile il pianeta cambierà ancora posizione.

Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio lascerà l’opposizione: finalmente le informazioni e le risposte che stavi aspettando inizieranno ad arrivare. Comincerà il momento di spingere, risolvere i problemi, eventuali contenziosi, superare ogni lite rimasta in sospeso e non trascinarla a maggio.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani Mercurio diventerà opposto: non dovrai allarmarti, però, perché si tratterà di un passaggio veloce. A fine aprile il pianeta degli affari si sarà già trasferito nel segno dei Gemelli. Nel frattempo, rallenta un po’ i ritmi, approfittane, per recuperare energia.