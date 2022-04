Oroscopo Branko settimana dall’11 al 17 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dall’11 al 17 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì Mercurio entrerà nel segno del Toro e si occuperà degli affari. Mercoledì potresti ricevere un’offerta interessante: un nuovo incarico che aspettavi da tempo. Giovedì le stelle favoriranno le compravendite.

Toro

Lunedì Mercurio, il pianeta degli affari, raggiungerà il tuo segno e darà un nuovo slancio al lavoro, agli affari. Martedì spunterà l’opportunità di lavorare su un bel progetto, mentre mercoledì sarà importante trovare il tempo per amare. Ti aspettano momenti ricchi di emozioni intense.

Gemelli

Martedì le stelle ti incoraggeranno a fermarti per fare il punto della tua situazione, mentre giovedì potresti avere piccoli dissapori con tua madre o con tua sorella. Sabato ci sarà un plenilunio particolarmente dolce che ti consentirà di vivere una Pasqua rilassata e piacevole.

Cancro

Lunedì il nuovo transito di Mercurio in Toro comincerà a portarti più soldi, mentre mercoledì le stelle aiuteranno le trattative, gli accordi. Potresti ritrovarti davanti a un notaio per firmare un contratto. Domenica un nuovo amore potrebbe presentarsi nella tua vita in maniera del tutto inaspettata.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con una novità astrologica non proprio promettente. Lunedì, infatti, Mercurio saluterà l’Ariete per traslocare in Toro. Non disperare! Si tratterà di un passaggio veloce! Martedì dovrai fare attenzione alle tue finanze, mentre sabato sarà una giornata interessante per l’amore, il riposo, lo svago.

Vergine

Lunedì Mercurio, il pianeta degli affari, diventerà favorevole. Giovedì ti sarà possibile ripartire alla grande, dopo alcune settimane piuttosto complicate. Venerdì Marte si farà provocatrice: dovrai avere particolare prudenza con gli altri, soprattutto in famiglia.

Bilancia

Lunedì Mercurio non sarà più opposto e tu potrai iniziare a risolvere i tuoi problemi. Martedì le stelle favoriranno i nuovi contatti, le amicizie, le alleanze. Giovedì dovresti sfruttare la benevolenza delle stelle per staccare la spina e concederti un meritato relax.

Scorpione

Lunedì Mercurio sarà in opposizione. Martedì le stelle ti incoraggeranno a rinviare eventuali decisioni o appuntamenti importanti. Mercoledì sarà una giornata che favorirà i nuovi contatti, le collaborazioni proficue: dovresti approfittarne!

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. Martedì ti converrà sfruttare la giornata valida per sbrigare gli impegni, perché mercoledì potresti sentirti nervoso o sottotono. Qualcuno proverà a stuzzicarti, a farti spazientire. Per fortuna, sabato le stelle favoriranno gli incontri piacevoli.

Capricorno

Lunedì Mercurio non sarà più dissonante : finalmente comincerai a recuperare, in amore e nel lavoro. Mercoledì potrebbero saltare fuori sbocchi esteri particolarmente interessanti. Sabato ti converrà riposare, perché affiorerà tutta la stanchezza accumulata nel tempo.

Acquario

Lunedì Mercurio sarà in aspetto contrario: occorrerà prudenza, soprattutto in famiglia. Martedì potresti avere momenti di tensioni con figli piuttosto nervosi: sii prudente! Chissà che sabato non si faccia vivo un lontano parente e non ti porti una buona notizia…

Pesci

Lunedì Mercurio raggiungerà un buon punto del cielo che favorirà gli affari. Mercoledì potresti avere un faccia a faccia che richiederà pazienza e calma. Venerdì Marte, il pianeta rosso, farà il suo ingresso nel tuo cielo e si unirà a Venere e Giove: ottima notizia!