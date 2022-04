Oroscopo domani Branko, 11 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko lunedì 11 aprile 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 10 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko Mercurio non sarà più in aspetto favorevole, anche se non sarà un grosso problema. La novità astrologica che ti darà più fastidio sarà il nuovo passaggio del rosso Marte in Pesci a partire da venerdì prossimo. Un transito che ti farà saltare i nervi con facilità.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Mercurio da domani lascerà l’Ariete: le lungaggini e le complicazioni burocratiche che ti hanno rallentato, pian piano si risolveranno. Anche le incomprensioni, emerse negli ultimi giorni in famiglia, potranno essere chiarite con un dialogo franco, ma affettuoso.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio diventerà contrario. Dalle prossime ore e fino alla fine di aprile il pianeta comincerà a rallentarti, a creare difficoltà di comunicazione in famiglia, con i figli e con le persone più giovani in generale.

Oroscopo domani: Pesci

Domani Mercurio transiterà in Toro, un punto del cielo molto interessante per chi commercia, fa affari. Il pianeta ti terrà, quindi, con i piedi per terra finché non riuscirà a realizzare guadagni e ad aumentare il tuo patrimonio. Ottimo periodo per portare avanti i tuoi progetti o avviarne di nuovi.