Oroscopo domani Paolo Fox, 11 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 11 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 11 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà per tutti un periodo preparatorio che porterà a una seconda parte dell’anno e a un 2023 di grande forza. Che tu abbia già cominciato a muoverti o che tu debba ancora capire cosa fare, avrai comunque una grande svolta a partire da maggio. Finalmente potrai liberarti di parecchi pese che ti hanno oppresso finora.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani partirà una settimana che ti costringerà a usare un po’ di cautela in più. Già la scorsa settimana hai dovuto affrontare delle ostilità intorno a te, qualche provocazione di troppo o dei problemi. Impegnati per superarli al più presto. Potresti, per esempio, approfittare della parte centrale della settimana, quando la Luna sarà nel segno, per agire. In amore, potresti sentirti poco sostenuto dalla persona al tuo fianco: meglio avere prudenza e non innervosirsi.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani inizierà una settimana che ti offrirà diverse opportunità interessanti e una buona capacità di iniziativa. Ricordati che dovrai superare le tue difficoltà entro e non oltre il 10 maggio. Se stai avendo un problema personale, di lavoro o di salute, sarà indispensabile muoversi in questo periodo, per cercare di risolverlo. Sfrutta anche la Luna nel segno che arriverà a metà mese.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannuncia un inizio settimana un po’ fiacco, ma poi, nel corso della settimana, avrai l’opportunità di recuperare bene. Il momento più promettente cadrà di domenica con la Luna nel segno.. Questo oroscopo è molto importante per l’amore. Chi è single, può cominciare a guardarsi attorno oppure può vivere rapporti part-time, flirt. Sono tanti gli Scorpione che sentono un bisogno di più conferme in amore e molto presto saranno accontentati. Possibili novità anche nel lavoro.