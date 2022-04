Oroscopo Paolo Fox domani, 11 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 11 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 11 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà a tutti gli effetti il countdown per la nuova fase della tua vita. Una fase decisamente importante che partirà da maggio e che coinvolgerà tutto il 2023. Ci sarà un grande rilancio, sia del lavoro sia dell’amore. Sfrutta queste settimane per prepararti, impostare i prossimi passi da compiere. Tra venerdì e domenica avrai buone chance dal punto di vista sentimentale. Gli unici ad aver problemi saranno gli indecisi tra due storie. Anche in questo caso le stelle incoraggeranno a fare una scelta entro i primi giorni di maggio. Novità in vista!

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani comincerà una settimana molto importante che ti consentirà di risolvere diversi grattacapi avuti finora. Con Mercurio da poche ore in buon aspetto potrai affrontare un problema di lavoro o chiarire questioni importanti. Particolarmente interessante la giornata di mercoledì prossimo! Aspettati piccole e grandi vittorie! A poco a poco stai migliorando.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà una settimana che si rivelerà interessante per i rapporti con gli altri, per i consensi, anche per l’amore. Le coppie che nasceranno ora avranno buone chance di andare lontano. Sarà necessario fare una scelta dei progetti che vuoi portare avanti e orientarti su quelli più fattibili. Giornate interessanti anche per ottenere qualche soldo in più, fare un acquisto a buon mercato o portare a buon fine piccoli affari.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarai ancora tutelato da un cielo molto forte, specialmente in amore. Nei giorni centrali della settimana, però, dovrai avere un po’ di prudenza, potresti vivere qualche piccolo disagio. In ogni caso hai davanti un futuro roseo e se hai avuto un problema, alla fine riuscirai a risolverlo.. Ciò che conta sarà procedere senza fretta, sia in amore che nel lavoro, se dovrai discutere di qualcosa, sforzati di mantenere la calma.