Come usare la spirulina per dimagrire: ecco il metodo che funziona veramente

Si sente sempre di più parlare della “magica” alga spirulina, per la sua efficacia sulla dieta salutare e per il benessere fisiologico. È vero, però, che aiuta anche a dimagrire? L’alga spirulina è una forma vegetale di acqua dolce che contribuisce al dimagrimento, in particolare nelle diete ipocaloriche sembra essere un importante alleato. La sua assunzione è un toccasana per la nostra salute, al di là del processo dimagrante, ed è per questo che è sempre più utilizzata come integratore alimentare.

Cos’è nello specifico l’alga e come si usa? Si tratta di una micro-alga, come ci suggerisce il nome stesso, di colore verde-azzurro. Composta di acqua dolce, contiene molti principi attivi che migliorano molti processi benefici dell’organismo.

Benefici dell’alga spirulina

Un vero e proprio toccasana per la salute del corpo, l’alga spirulina ci aiuta a combattere molti processi dell’organismo e migliorarne altri. Ecco alcuni dei benefici dell’alga magica:

Sistema immunitario : l’alga spirulina aumenta le difese immunitarie, prevenendo i classici malanni di cambi stagione.

: l’alga spirulina aumenta le difese immunitarie, prevenendo i classici malanni di cambi stagione. Energia : è ricca di vitamine A, B, C, E, magnesio, calcio e potassio, ferro e Sali minari. Ci aiuta a combattere così la stanchezza e darci la giusta carica salutare.

: è ricca di vitamine A, B, C, E, magnesio, calcio e potassio, ferro e Sali minari. Ci aiuta a combattere così la stanchezza e darci la giusta carica salutare. Detox : ti permette di depurare fegato, reni ed intestino. In questa maniera riuscirai a mantenere la tua forma per molto più tempo senza rischiare l’effetto yo-yo. Inoltre contribuisce a epurare il nostro organismo dalle tossine e di purificarlo dai radicali liberi.

: ti permette di depurare fegato, reni ed intestino. In questa maniera riuscirai a mantenere la tua forma per molto più tempo senza rischiare l’effetto yo-yo. Inoltre contribuisce a epurare il nostro organismo dalle tossine e di purificarlo dai radicali liberi. La pelle: sempre ai suoi principi detox, ha anche un effetto benefico sulla salute della pelle, in caso di acne e punti neri.

Grazie ai principi attivi dell’alga, alcuni integratori sono fondamentali in una dieta per il processo di perdita di peso. Ad esempio, l’integratore Spirulina Ultra contiene Spirulina, Gymnema e del Fosfato di calcio, in grado di farti ottenere i risultati in pochissimo tempo. Come usare la spirulina per il dimagrimento? L’integratore può essere aggiunto a centrifugati, bevande calde, decotti, infusi e tisane, latti vegetali o succhi e preparati, in grado di assorbire al meglio la Spirulina.

Se la Spirulina è in polvere, si può aggiungere a molti preparati di super food. Ad esempio si può aggiungere nella preparazione della pasta fresca, delle lasagne o per cucinare deliziosi biscotti. Tra i benefici che si ottengono, fondamentale per dimagrire è l’aumento di velocità del metabolismo, per bruciare più calorie e più veloce nei vari processi digestivi oltre che in quelli di assimilazione selettiva. Inoltre, utilizzando Spirulina Fit potrai riuscire ad abituare il tuo corpo ad essere più sazio. Questo è proprio il primo passo per perdere peso.

