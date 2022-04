L’indipendenza viene solitamente associata con la maturità, mentale e/o anagrafica: da “grandi” prima o poi dobbiamo imparare a vedercela da soli in praticamente ogni contesto anche per non farci trovare impreparati. Ciò è verissimo, ma è altrettanto vero che alcune personalità non sembrano dover imparare granchè da questo punto di vista, essendo di fatto già indipendenti dalla nascita. Le personalità che non necessitano del supporto nel senso di aiuto sono parecchie, quasi tutte “ammassate” in relativamente poche tipologie di persone. Ecco in definitiva quali sono i segni più indipendenti tra i 12 dello zodiaco.

I segni più indipendenti dello zodiaco: ecco la classifica

3. Ariete

Impara a gestire i propri affari fin da piccolissimo, sia perchè apprende molto in fretta, sia perchè comprende anche come “gira il mondo” e come bisogna comportarsi per non farsi cogliere alla sprovvista dai problemi. Tuttavia ciò non significa che non necessiti del supporto altrui, anzi, è proprio dall’influenza delle altre persone che il suo carattere indipendente tende a forgiarsi.

2. Vergine

Quasi con disdegno tende a voler rifiutare qualsiasi tipo di supporto concreto, anche quando è realmente in difficoltà. Difficilmente anzi è quasi impossibile, che ammetta effettivamente di esserlo. La sua è quasi una mania nel mostrarsi sempre forte, autoritario e completamente indipendente, ma ciò nasconde anche un po’ di insicurezza di fondo.

1. Capricorno

Al primo posto perchè come Vergine è uno che è nato indipendente ma dimostra ancora meno affiatamento quando c’è bisogno di cooperare e lavorare/vivere con altre persone. Insomma è un solitario nato e non fa niente per nasconderlo.