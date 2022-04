Niente più “sesso debole”: questo vecchio concetto è oramai superato dai fatti, visto che sono le donne a dimostrarsi maggiormente capaci ed energiche rispetto alle controparti maschili. Oramai il contesto femminile occupa qualsiasi professione ed ambito, e non è un caso che proprio le donne risultino essere più tenaci e caparbie. Tutti conosciamo almeno qualche esponente femminile in grado di non apparire fondamentalmente mai stanche ma al contrario sempre piene di energia. Alcune di essere risultano essere particolarmente legate a segni zodiacali precisi, ecco quali.

Le donne più energiche dello zodiaco sono queste: nessuna sorpresa!

Leone

E’ difficile, davvero molto difficile stare dietro ai ritmi di una donna nata sotto il segno del Leone: gode di una forte carica emotiva ma anche sul lavoro non si stanca mai, anzi sembra che le fatiche abbiano l’effetto di un balsamo rigenerante. Anche a casa è un vero e proprio “tornado” di energie.

Vergine

Appare decisamente più calma e ragionata la donna Vergine ma nasconde (non sempre) energie nascoste ed è molto facile vederla stanca fisicamente ma sopratutto mentalmente. E’ dotata di grande senso pratico ed è maniacale fino all’ossessione, ecco perchè risulta essere particolarmente utile in ambiti lavorativi stressanti.

Gemelli

Molto più incontrollabili, le donne Gemelli sono delle verie “furie” (in senso positivo) e che detestano l’ozio: anche quando devono riposare , solitamente riescono a farlo in modo molto ottimizzato dato che considerano il sonno e l’inattività come “perdite di tempo” vere e proprie. Anche loro possono essere difficili da seguire, sopratutto quando si mettono in testa qualcosa.