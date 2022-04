Oroscopo Paolo Fox domani, 12 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 12 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti avere una giornata strana, forse qualche ritardo snervante. Cerca di non demoralizzarti, perché da maggio in poi avrai la vera svolta. Ogni situazione, nel lavoro o in amore, che ora ti sembra bloccata, ripartirà alla grande e tu avrai piena realizzazione. Ti aspetta una seconda metà dell’anno ricca di eventi e progetti ambiziosi, per cui su di morale soprattutto fiducia nel futuro!

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Questa settimana ti permetterà di chiarire alcune questioni importanti, fare una richiesta, spingere eventuali accordi. Come altri segni, anche per te sarà importante fare una scelta, ottenere qualcosa entro il 10 maggio, una risposta se hai una causa in corso, una trattativa di lavoro. Sfrutta al massimo questi giorni per andare avanti. Domenica interessante per l’amore, mentre venerdì nasceranno dei dubbi in più.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani continuerai a essere supportato da un cielo molto forte. Approfittane, per dare una spinta in più alla tua carriera o alla tua vita. Potrai fare cose nuove, rivoluzionare la tua esistenza, se lo vorrai. Ciò che conta è cercare le alleanze giuste e l’originalità nei tuoi progetti. Bel recupero in amore, avrai conferma di essere molto amato.

Oroscopo domani: Pesci

Nonostante l’opposizione della Luna, continui a vivere un momento di grande forza. Giornate importanti per le emozioni, per l’istinto che, se assecondato, potrete portarti molto lontano. Sfrutta fino alla fine Giove nel segno per sbloccare certe situazioni, avanzare richieste, risolvere i problemi che ti hanno appesantito in passato. Domenica si preannuncia una giornata importante, mentre nelle prossime ore potresti accusare un leggero calo fisico.