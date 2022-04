Uno dei “mali” più comuni del nostro tempo è sicuramente l‘ansia, un mix di emozioni che solitamente porta a paura, tensione, insicurezza e tante altre cose non proprio gradevoli. A livelli elevati l’ansia è una vera e propria malattia, ed anche se la maggior parte delle persone riesce a controllare questo stato emotivo tutt’altro che raro, alcune personalità risultano essere maggiormente sensibili agli stati di ansia. Il mondo maschile non ne risulta esente, anzi ci sono varie tipologie di personalità che sono considerabili, sopratutto da parte di chi ha imparato a conoscerli, decisamente ansiosi. Quali sono gli uomini più ansiosi dello zodiaco?

Quali sono gli uomini più ansiosi dello zodiaco? Ecco la risposta!

Pesci

Lo da poco a vedere, ma l’uomo Pesci è un fascio di nervi a larghi tratti, anche se fin dall’infanzia prova a “tenersi dentro” gran parte delle reazioni solitamente associaibili all’ansia. Ciò non è sempre positivo, anzi provoca danni perchè gli effetti in genere sono anche poco “semplici” da decifrare dall’esterno. Poche persone riescono a mitigare la tendenza ansiosa dell’uomo Pesci.

Toro

Differente la situazione per il Toro, molto più convinto e sicuro dei propri mezzi ma non per questo meno ansioso, anzi, paradossalmente è lo stare al centro dell’azione così spesso a provocare veri e propri crolli mentali che solitamente prova a giustificare nelle maniere più disparate.

Gemelli

Imprevedibile e molto, davvero troppo incostante nelle reazioni. E’ sicuramente tra quelli maggiormente “causa del proprio male”, ed anche se ne è pienamente consapevole, può farci poco. Praticamente ogni cosa lo fa stare in ansia.