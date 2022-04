Il concetto di donna forte non è più così inusuale, anzi sono in molti a concordare su una certa “potenza d’animo” del genere femminile indifferentemente dall’ambito, compreso quello sociale. Anche se alcuni uomini potrebbero effettivamente essere addirittura spaventati dalle donne più autoritarie, si tratta di personalità effettivamente molto forti che non si fanno mettere i “piedi in testa” facilmente e che sono sempre in controllo di ogni situazione. Lo zodiaco identifica queste personalità, ecco perchè alcuni segni zodiacali femminili possono essere considerati calzanti al termine.

Quali sono le donne più autoritarie dello zodiaco? Ecco la risposta

Vergine

Non dovrebbe stupire di trovare le Vergine in lista: si tratta di donne dure come l’acciaio fin dalla nascita ma non per questo necessariamente fredde e distaccate. Per loro la vita va presa immediatamennte in modo deciso, e per evitare di incorrere in problematiche di qualsiasi tipo, è sempre saggio prendere il controllo. Una Vergine non in controllo è una donna fragile, o almeno è ciò che pensa.

Capricorno

Sono specializzate ad imporsi nelle relazioni sociali e sentimentali. In sostanza, se al di fuori del contesto personale sono spiritose e simpatiche, “alla mano”, in privato sono delle “gatte da pelare” non indifferenti, che impongono la loro autorità sugli altri senza fare distinzione. “Domare” una Capricorno è assai arduo.

Gemelli

Meno “evidenti” in quanto a tenacia e autorità, ma le Gemelli meritano comunque un posto in lista: questo perchè anche senza farlo consapevolmente sono solite porre grande enfasi in merito a qualsiasi contesto che sceglie di occupare. C’è sempre grande personalità nelle loro azioni.