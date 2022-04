Se hai questi vecchi cd o DVD diventi ricco: ecco quali cercare

Quanti di noi a casa posseggono ancora DVD o CD che non ascoltano/guardano più? Sicuramente chi è stato adolescente prima del 2000 aveva la cameretta ricoperta da CD pronti a suonare il proprio genere musicale preferito. La sera, invece, si raggruppava in compagnia della famiglia davanti al televisore e accendeva il videoregistratore per guardarsi un film.

Sto parlando dell’era in cui i servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Now TV, eccetera, non erano ancora presenti sul mercato e l’unico modo per guardare le nuove uscite era acquistare un DVD o andare al cinema. Lo stesso si poteva dire della musica: YouTube non c’era, Jeff Bezos non aveva ancora inventato l’iPod e per ascoltare le ultime uscite bisognava correre al negozio di dischi o avere la fortuna di beccare la propria musica preferita alla radio.

Oggi tutto scorre più veloce e per ascoltare o vedere un film basta aspettare l’uscita in streaming o la versione musicale di un brano in MP3/MP4. I CD e i DVD sono diventati pertanto obsoleti ma proprio per questo motivo alcuni fra questi oggi costano una fortuna. Il motivo? Perché sono diventati introvabili e non si riescono a guardare e neanche ad ascoltare sul web. Apri le scatole in cui conservi i tuoi CD e DVD se non li hai già venduti o regalati tutti e scopri se fra questi conservi uno di questi articoli “introvabili”.

CD introvabili

I CD introvabili sono quelli delle band che non hanno avuto molto successo e di conseguenza non hanno ottenuto un eco commerciale importante. Sono usciti in poche copie e quelle invendute sono state eliminate. Oppure ci sono i CD di raccolta musicale che incorporavano un genere o un’annata che hanno avuto un strepitoso successo ma che poi non erano più disponibili l’anno successivo.

Tra questi figurano, per esempio, i CD del Festivalbar, ricordi? Fra gli ospiti erano presenti i cantanti che scalavano le classifiche e che magari ci sono riusciti solo una volta. In concomitanza con l’evento usciva il CD e poi l’anno successivo diventava introvabile. Infine, ci sono le edizioni speciali per coronare il successo di una band o per un’occasione che andava festeggiata. Le copie avevano un costo superiore alle altre e uscivano a tiratura limitata. Se hai qualcuno di questi CD meglio farsi un giretto sul web per vedere quali sono i prezzi di vendita attuali!

I DVD introvabili

DVD introvabili ce ne sono molto meno e la maggior parte riguardano i film classici che non sono riprodotti né sul piccolo schermo né oramai sul grande schermo. Sono quelli che hanno incoronato gli attori passati di cui conosciamo il nome ma magari non abbiamo mai visto una loro interpretazione.

Per esempio, di Charlie Chaplin si vede ancora qualche spezzone di film su YouTube ma non si vedono i filmati interi. Tutti conosciamo la fama che ha toccato l’attore ma pochi hanno visto i suoi film. Anche in questo caso se sei tra i fortunati ad avere un DVD antico, dà un’occhio al mercato e vendilo subito!