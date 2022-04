La complessità femminile è cosa conclamata, ma riesce ancora a sorprendere sia in positivo che in negativo: una delle terminologie più fastidiose associate alle donne è sicuramente quello relativo all’emotività, parte di una percezione ancora eccessivamente tradizionalista. Esistono comunque, e sicuramente possono essere identificate le donne più nevrotiche dello zodiaco, seguendo alcuni tratti caratteriali che costituiscono questa poco lusinghiera caratteristica. Nervose, ossessive e “fissate” con fin troppa frequenza, non tutte sono effettivamente così fastidiose come potrebbe sembrare. Ecco quali sono, spulciando tra tutti e 12 i segni dello zodiaco.

Attenti a loro: le donne più nevrotiche dello zodiaco, ecco quali

Leone

L’emotività delle Leone trova nel rovescio della medaglia proprio questa indole incontrollabile, sicuramente correlata al forte egocentrismo che contraddistingue il segno: la donna nata sotto questo segno ha la fobia del controllo e delle attenzioni, ed anche circondarsi di persone a loro congeniali non le rende assolutamente pacate.

Cancro

E’ un segno ossessivo, sotto tutti i punti di vista, e anche se tendenzialmente riesce a gestire questa peculiarità non significa che riesca a farlo sempre e comunque: le Cancro tendono a “farsi problemi” anche in relazione a sciocchezze, ma sarebbe ingiusto bollare queste manifestazioni emotive con sempre insicurezza. In realtà Cancro è sensibile da ogni punto di vista, e questo le porta a preoccuparsi anche per gli altri.

Ariete

E’ incoerente, perchè perde molto facilmente “la bussola”, indifferentemente dal contesto. Ha costantemente bisogno di conferme e di trovare nuovi stimoli ulteriori. Anche nell’ambito sentimentale spesso le relazioni difettano di continuità.