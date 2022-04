Avere la “testa dura” viene tendenzialmente considerato un pregio, in quanto dimostra tenacia e voglia di imporre le proprie idee ed azioni ma che come quasi ogni peculiarità caratteriale “sfocia” nel difetto quando diventa incontrollata o incontrollabile. I testardi dimostrano grande forza mentale e convinzione, indifferentemente dall’ambito. Molti “grandi” della storia hanno raggiunto obiettivi non indifferenti sopratutto grazie a questa peculiarità caratteriale che sembra essere appannaggio particolare di alcuni caratteri particolari, in particolare, segni zodiacali. Quali sono i segni più testardi in assoluto?

I segni più testardi in assoluto, ci sei anche tu?

Scorpione

E’ un profilo estremamente difficile da trattare perchè non lo da a vedere ma è sempre convinto delle proprie azioni ed idee. E’ difficile avere a che fare con loro perchè tendono a giustificare con dei fatti concreti ciò che stanno facendo, e non cambiano idea in quasi nessuna situazione. Insomma se uno Scorpione è testardo, significa che è “normale”.

Acquario

Sono testardi per una questione di principio, direbbero loro, anche se ciò a volte li fa risultare semplicemente ottusi perchè non in grado di giustificare la loro testa dura. Consapevolmente, continuano a battere su concetti anche se non provati solo per apparire coerenti.

Ariete

I più testardi spesso, anzi quasi sempre, fanno parte del segno dell’Ariete: notoriamente sono conosciuti per una grande forza d’animo e niente li può smuovere dai loro obiettivi: sono istintivi ma sanno al 100 % di cosa hanno bisogno e sarebbero pronti a gettarsi nel fuoco per apparire forti e coerenti sempre e comunque.