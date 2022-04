In Italia dopo il vaccino non si parla d’altro: cosa è la celiachia e quali sono i sintomi in età adulta

La celiachia è un disturbo digestivo che danneggia l’intestino tenue e interferisce con l’assorbimento dei nutrienti dal cibo. Le persone celiache sono intolleranti al glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. Il glutine si trova principalmente negli alimenti, ma si trova anche in piccole quantità in prodotti di uso comune come medicinali, integratori e burro di cacao. Quando le persone celiache mangiano cibi o usano prodotti che contengono glutine, il loro sistema immunitario risponde danneggiando o distruggendo i villi intestinali, le minuscole protuberanze simili a dita che costituiscono il rivestimento intestinale. I villi normalmente consentono l’assorbimento dei nutrienti che passano attraverso la parete dell’intestino tenue e finiscono nel flusso sanguigno. Se i villi non funzionano correttamente, mostrerà sintomi di malnutrizione anche se mangia correttamente e regolarmente.

La celiachia è diffusa in tutto il mondo: inizialmente si pensava fosse una malattia infantile rara, ma oggi sappiamo che è una condizione relativamente comune, che colpisce circa l’1% della popolazione; tra i celiaci più di una persona su due con parenti di primo grado (genitori, fratelli o figli) possono essere colpiti dalla malattia.

La celiachia è più comune nelle persone con altre malattie genetiche, come la sindrome di Down. Ma in realtà non lo è! Non solo è economicamente impegnativo eliminare questa molecola dalla dieta, ma senza le giuste competenze espone i soggetti a pericolose carenze di alcuni aminoacidi e altri micronutrienti.

Celiachia nei bambini

I sintomi che colpiscono il tratto digestivo sono particolarmente comuni nei neonati e nei bambini piccoli; tuttavia indizi di una probabile celiachia sono:

gonfiore e dolore addominale, diarrea, vomito, stitichezza, feci pallide, puzzolenti o unte, perdita di peso.

Un altro sintomo comune nei bambini è l’irritabilità.

Il malassorbimento dei nutrienti, in un momento in cui l’alimentazione è più importante per la normale crescita e sviluppo del tuo bambino, può portare ad altri problemi, come difficoltà di sviluppo del bambino, ritardo della crescita, bassa statura, pubertà ritardata, difetti nello smalto e altri denti finali.

I sintomi negli adulti

Gli adulti non hanno meno probabilità di manifestare sintomi digestivi significativi e infatti possono manifestare:

Anemia (dovuta al malassorbimento di ferro, acido folico e vitamina B12),

lingua rossa, liscia e lucente, dolore alle ossa e/o alle articolazioni,

dermatite erpetiforme,

infertilità o aborto spontaneo ricorrente,

cambiamenti del ciclo mestruale,

affaticamento grave e persistente,

anomalie della coagulazione del sangue, dovute al malassorbimento di vitamina K,

diminuzione del volume della milza,

ossa deboli a causa dello scarso assorbimento di calcio e vitamina D (osteomalacia e osteoporosi).

Gli adulti celiaci con sintomi digestivi possono manifestare:

dolore e gonfiore addominale,

blocco intestinale,

ulcere allo stomaco e a livello intestinale

aumento del rischio di sviluppare adenocarcinoma dell’intestino tenue,

linfoma dell’intestino tenue.

Perché i sintomi della celiachia sono così diversi?

I ricercatori stanno esaminando il motivo per cui la celiachia si manifesta in modo così diverso a seconda del paziente. La durata dell’allattamento al seno, l’età in cui una persona inizia a mangiare cibi contenenti glutine e la quantità di glutine che mangia sembrano essere tre fattori che influenzano lo sviluppo della celiachia e il modo in cui la malattia si manifesta. Ad esempio, alcuni studi dimostrano che continuare ad allattare può ritardare l’insorgenza dei sintomi della celiachia.

I sintomi dipendono anche dall’età del paziente e dall’entità del danno all’intestino tenue. Molti adulti hanno la celiachia da un decennio o più prima di una diagnosi di celiachia. Più tempo ci vuole prima della diagnosi e del trattamento, maggiore è la possibilità di complicanze a lungo termine.