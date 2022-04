La piperina fa veramente bene? Ecco tutto quello devi sapere

La piperina è l’alcaloide caratteristico del pepe nero è responsabile del tipico sapore piccante e pungente del pepe tradizionale (Piper nigrum) e di quello lungo (Piper longum). La piperina è dotata di proprietà fitoterapiche ed oggi viene usata come integratore dimagrante. Ha la capacità di incrementare la secrezione salivare e gastrica, stimolando la digestione e migliorando l’assorbimento intestinale di molti nutrienti ed è in grado di accelerare i tempi di transito intestinale.

Il tipico dosaggio di assunzione è di 5 mg di piperina al giorno, con la raccomandazione di non superare i 15 mg/gg.

È controindicata in presenza di gastrite, reflusso gastroesofageo, ulcera gastrica, emorroidi ed ipertensione.

Piperina e Curcuma Slim è un integratore naturale per una dieta mirata alla perdita di peso. La composizione al 100% naturale di questo integratore, elaborato dai laboratori italiani specializzati in nutrizionistica fitoterapica. È distribuito in capsule.

L’ingrediente principe di questo integratore è la piperina che è un acceleratore del metabolismo. Il secondo ingrediente è la curcuma, antiossidante, depurante ed aumenta anch’essa il metabolismo organico. Il terzo ingrediente presente in questa miscela naturale è il silicio colloidale, aiuta nella protezione di ossa, muscoli, nervi, tendini ed è responsabile di un miglioramento generale della salute del nostro organismo.

Benefici di Piperina e Curcuma Slim

I benefici di questo integratore sono:

Accelera il metabolismo impedendo all’organismo di prelevare dall’intestino un eccesso di grassi che si depositerebbero nelle zone come fianchi, seno, addome, gambe e glutei;

Migliora le funzioni epatiche, intestinali, renali e digestive;

Riduce il senso di fame;

Fa iniziare le giornate con maggior energia agendo anche sull’ormone “del buonumore”;

Contrasta l’invecchiamento e l’ossidazione cellulare.

Chiunque può assumere Piperina e Curcuma Slim perché non ha alcuna controindicazione. Può essere usata anche da chi è vegano perché non contiene proteine animali e non è stato testato su animali.