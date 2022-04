Oroscopo domani Paolo Fox, 13 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 13 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti accorgerai che più si avvicina il 10 maggio, giorno in cui Giove entrerà nel segno, e più ritroverai l’amore, carisma, vitalità. Preparati al meglio per quel momento e cerca di concentrarti solo sulle cose ch sai fare senza disperdere le tue energie in mille progetti diversi. Nelle prossime ore avrai l’opportunità di fermarti a riflettere sulla famiglia, suoi tuoi affetti.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani è probabile che dovrai discutere in amore e in famiglia, sentirai il bisogno di richiamare tutti all’ordine per fare le cose come vuoi tu. Se la tua settimana è partita in modo piuttosto agitato, sappi che nel weekend avrai modo di recuperare terreno. La Luna in aspetto favorevole ti potrebbe regalare qualche bella sorpresa, ti aiuterà a trovare soluzioni efficaci.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox sei uno fra i segni più forti del momento. Sei sostenuto da un cielo importante e hai la possibilità di fare scelte determinanti per il tuo futuro, chiudere una trattativa, superare una grande complicazione nata tempo fa. I più veloci e determinati sfrutteranno bene questi giorni e riusciranno ad arrivare a maggio con pesi in meno. Sabato interessante per le relazioni.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani potresti sentire ancora il peso di una profonda stanchezza accumulata nel tempo. Piano piano avrai un bel recupero, specialmente nel lavoro e nei rapporti con gli altri che avrà il suo apice domenica, con la Luna nel segno. In amore ci sarà da chiarire qualche malinteso, qualche piccola tensione ancora aperta. Approfitta del weekend per farlo, perché aumenterà al tua voglia di parlare e le intuizioni utili.