È arrivata la primavera e con essa la voglia di piantare qualche fiore sul balcone per rendere l’ambiente più colorato e primaverile. È bene sapere che non tutte le piante sono uguali, infatti alcune sono adatte per balconi o giardini a pieno sole, mentre altre hanno bisogno di un luogo fresco per crescere e fiorire. Quindi prima di comprare una determinata pianta è meglio informarsi.

Pianta subito questo fiore sul balcone e vedrai uno splendore: ecco quale

La Sunpatiens è una varietà di Impatiens. È un fiore poco noto ma molto bello e di un colore intenso. Questo fiore è particolarmente adatto a stare al sole, ha radici vigorose, foglie grandi e allungate. La pianta fiorisce da marzo a novembre e i fiori sono di grandezza media. I colori dei fiori sono molto accesi e i principali sono lilla intenso, viola, rosa scuro, rosa chiaro, magenta, corallo, arancione, rosso e bianco.

Sono fiori perfetti da piantare sul balcone in questo periodo, infatti sono anche molto resistenti oltre che al sole, anche alla pioggia. Va annaffiata frequentemente sennò potrebbe anche morire. L’irrigazione a goccia è perfetta per fornire irrigazioni più frequenti, circa 2/3 volte al giorno nelle fasi iniziali, e per una crescita più efficiente dopo che la pianta si è stabilizzata.

Hanno radici forti che penetrano rapidamente nel terreno e sono resistenti ai parassiti del suolo. Può essere posizionata sia a pieno sole sia all’ombra. Ha una fioritura continua, da primavera ad autunno, quindi è perfetta per avere un balcone sempre colorato. Inoltre, non ha bisogno di molti fertilizzanti ed è molto resistente alle comuni malattie, agli insetti e alle lumache.

Come coltivare questo fiore

Questa pianta ha bisogno di terreni di medio impasto, né troppo sabbiosi, né troppo argillosi. Può essere aggiunto anche del terriccio torboso o altri prodotti organici per migliorare l’equilibrio di ossigeno e acqua per le radici. Ha bisogno di un pH tra il 5,8 e 7,0.