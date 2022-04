Spirulina, ecco perché questa pianta ti fa dimagrire: lo sapevi?

La Spirulina è uno dei prodotti più utilizzati e richiesti negli ultimi anni sul mercato degli integratori e degli alimenti naturali che possono aiutare il nostro organismo. Comunemente definita alga, in realtà si tratta di un ciano-batterio, ma questo non cambia di molto la sua sostanza. Le sue proprietà dimagranti derivano dalle capacità che questa sostanza ha come tonico ad azione ricostituente e di sostegno. Scopriamo insieme perché viene consigliata per dimagrire e come utilizzarla al meglio.

Spirulina: cos’è e a cosa serve?

L’alga spirulina è il nome comune dell’Arthrospira platensis, un’alga azzurra unicellulare che vive in laghi di acqua dolce con acque alcaline e calde. Si tratta di un prodotto naturale dalle numerosissime proprietà benefiche, associate di recente a molti regimi dietetici dimagranti.

In realtà le sue proprietà dimagranti non sono provate scientificamente. Ma tutte le sue caratteristiche benefiche ne fanno un integratore importantissimo che può aiutare nel dimagrimento grazie alle sue proprietà.

La sua composizione principale è costituita da circa il 60% di proteine di origine non animale, e poi da amminoacidi essenziali e lipidi. Inoltre sono fortemente presenti minerali come ferro, rame, manganese e magnesio, e vitamine. Tra queste alcune del gruppo A e del gruppo B.

Tutto ciò ne fa derivare che la Spirulina effettua un’azione antiossidante, aiutando la memoria e la concentrazione e prevenendo malattie degenerative e cardiovascolari. Migliora la funzionalità del sistema immunitario e si rivela un ottimo supporto in diete vegetariane. Così come in quelle di chi, come gli sportivi, si sottopone ad allenamenti e sforzi fisici intensi. Protegge dai danni indotti da stress ossidativi e dalla sovraesposizione ai raggi UV.

Aiuta il dimagrimento perché la sua alta concentrazione di proteine non animali e di minerali importanti consente l’acquisizione di questi importanti nutrienti evitando di mangiare alimenti maggiormente grassi e calorici. Non può sostituire del tutto alcuni fondamentali alimenti. Ma può sicuramente integrare alcune sostanze e aiutare così le diete ipocaloriche.

Spirulina: le controindicazioni

Nonostante non abbia particolari controindicazioni, è comunque consigliabile e consigliato consultare il medico prima di introdurre la spirulina nella propria dieta. Specialmente se si hanno problemi di tiroide, se si soffre di malattie autoimmuni o di calcoli ai reni, o se si soffre di gotta.

La spirulina va evitata da pazienti affetti da fenilchetonuria o che seguono trattamenti anticoagulanti. È bene evitarla se si è in stato di gravidanza o di allattamento.

Occorre poi accertarsi che la Spirulina che si ingerisce sia di provenienza certificata, perché questa particolare alga ha la proprietà di assorbire metalli pesanti. Una spirulina proveniente da un ambiente altamente inquinato potrebbe risultare tossica, e se ingerita in grande quantità ci sono anche rischi molto gravi.

Al di là di questo rischio, la presenza di sostanze indesiderate nella spirulina può portare a disturbi come la nausea, il vomito, la diarrea. Per questo motivo è spesso consigliato di utilizzare integratori che abbiano una certificazione di provenienza.

