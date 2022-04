Cellulite e smagliature rappresentano due tra i più grandi “problemi” estetici del mondo femminile, ed anche se l’area del corpo interessata è la pelle in entrambi i casi, hanno una genesi differente. La cellulite infatti rappresenta un problema per la maggior parte delle donne è rappresentata da una forma di adiposità della cute che solitamente è accentuata in zone del corpo come fianchi, cosce, glutei, addome e ginocchia, mentre le smagliature sono solitamente un effetto delle rapide variazioni delle forme corporee.

Eliminare cellulite e smagliature con un prodotto naturale: ecco quale usare

Possono avere cause correlate alla genetica ed allo stile di vita, ma entrambe sono piuttosto difficili da debellare in maniera definitiva, se non con l’uso di interventi di chirurgia. Numerosi prodotti invece dichiarano di avere un potere che aiuta la tonicità della pelle ma in molti casi contengono prodotti non naturali.

In un’epoca votata al green come quella attuale, risulta decisamente più opportuno utilizzare prodotti che fanno uso di ingredienti semplici e naturali. Sono presenti Vitamina PP, Vitamine E e Acido Ialuronico, presenti anche Collagene, Elastina, Carnitina Acido Xeninamico e Adipo Trap.

Uno di questi è indubbiamente Natural Shape, un gel da utilizzare direttamente sulle zone dove sono presenti cellulite e smagliature: per utilizzarlo è sufficiente applicarlo subito dopo il bagno o il gel, ossia quando i pori sono naturalmente ancora aperti e maggiormente ricettivi. Natural Shape aiuta a migliorare l’elasticità della pelle e migliorare la microcircolazione e gli effetti risultano essere tangibili già dopo pochi giorni di uso quotidinano. Si tratta fondamentalmente di un gel ad assorbimento rapido, sviluppato con ingredienti al 100 % naturali.

L’effetto è egualmente importante anche per contrastare l’effetto “buccia d’arancia”, ossia uno stadio avanzato della cellulite, così soprannominato per la prevalenza di un’aspetto non dissimile dalla buccia del noto agrume.

In questo periodo risulta particolarmente conveniente acquistare Natural Shape, che è in promozione in doppia confezione a prezzo scontato attraverso il sito web ufficiale. Le spese di spedizione sono completamente assenti.