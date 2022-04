Spesso si fa ironia sulla complessità dell’universo femminile, “dimenticando” che anche quello maschile può essere altrettanto criptico e difficile sia da interpretare che da affrontar. Indifferentemente dal contesto, il concetto “uomo = semplice, donna = complicata” è infinitamente semplicistica ed a testimoniaralo possono esserci diversi fattori. Insomma gli uomini difficili ci sono eccome ed a testimoniarlo ci sono ad esempio diversi segni zodiacali, nelle loro versioni “maschili”. Ecco i più difficili del mondo degli uomini.

Gli uomini più difficili dello zodiaco: ecco quali sono

Scorpione

E’ a tratti realmente indecifrabile, a volte è concentrato e di buonumore, a volte è una scheggia impazzita, che tende a prendersela con chi ha vicino, anche senza motivo. Chi ha imparato ad apprezzare le numerosi doti dell’uomo Scorpione sa bene che non conviene provare a cambiarlo quando si trova in un mood negativo. Il segreto è lasciarlo perdere ed aspettare.

Acquario

Pochissimi comprendono anche superficialmente cosa accade nella testsa degli uomini Acquario: a differenza degli Scorpione sono decisamente più prevedibili ma sono molto più “lucchettati” e bloccati emotivamente. A volte fanno cose che appaiono illogiche anche per chi li conosce bene, ecco perchè a detta di tutti i loro conoscenti, rappresentano un vero enigma ed a larghi tratti risultano intrattabili.

Gemelli

Non dovrebbe essere una sorpresa trovare Gemelli in lista: si tratta di un profilo caratteriale che dire che sono difficili sarebbe far loro un complimento. Ecco perchè sanno realmente mettere in crisi anche le menti più brillanti. La motivazione principale è dovuta da una vera e propria instabilità emotiva, in quanto profondamente imprevedibili.