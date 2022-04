Fin dall’infanzia siamo abituati naturalmente a “scegliere” le nostre amicizie, anche perchè molte di essere saranno poi cruciali per definire la nostra vita, in positivo ma anche in negativo. “Non c’è da fidarsi delle cattive compagnie” è un concetto antiquato ma spesso ancora valido: esistono infatti personalità definite che sembrano effettivamente essere dannose per vari motivi. Manipolatori, intenzionalmente limitanti o semplicemente fastidiosi: non tutti gli amici infatti sono altruisti e disposti a supportare a dovere. Quali segni sono per definizione considerabili gli “amici peggiori”?

I 3 “peggiori amici” dello zodiaco: ecco la classifica

Cancro

E’ un profilo caratteriale piuttosto particolare, particolarmente abile a celare eventuali intenzioni egoiste. In buona sostanza ha una percezione dell’amicizia fortemente squilibrato: quando si tratta di trarre vantaggio dal rapporto amicale, non si tira indietro ed è disposto anche a coprire di complimenti pur di ottenere vantaggi. La situazione cambia quando si tratta a sua volta di dimostrarsi affidabile, in quel caso è pronto a “tirare la mano” e farsi da parte

Bilancia

Bilancia è un segno che tende a dividere parecchio perchè non è assolutamente tra i più affidabili ne tra i più esperti a gestire le relazioni sociali. La motivazione è data da un modo di interpretare le relazioni umane in modo distaccato ed insensibile, semplicemente non comprende a fondo i fondamenti dell’amicizia.

Gemelli

Non ha grande fiducia negli esseri umani, in generale e forse per questo che tende a non vivere bene qualsiasi tipo di rapporto umano. amicizie comprese. Non sono pochi i Gemelli che voltano le spalle con una naturalezza quasi imbarazzante.